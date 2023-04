GUIDA TV 19 APRILE 2023: LUCE DEI TUOI OCCHI, WONDER, ROCCO SCHIAVONE, CHI L’HA VISTO (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.35 – Affari TUOI Gioco21.30 – WONDER Film23.35 – Porta a Porta Talk Show 20.30 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.45 – LUCE dei TUOI OCCHI (1°Tv) Serie Tv S2E223.50 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – ROCCO SCHIAVONE (1°Tv) Serie Tv S5E4 23.15 – Stasera c’è Cattelan Intrattenimento 20.30 – NCIS Serie Tv 21.20 – Doctor Strange Film 23.40 – Hulk Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera 21.25 – Chi L’HA VISTO? Inchieste conduce Federica Sciarelli 00.00 – Tg3 Linea Notte Rubrica 20.30 – Stasera Italia Talk Show 21.25 – ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.35 – AffariGioco21.30 –Film23.35 – Porta a Porta Talk Show 20.30 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.45 –dei(1°Tv) Serie Tv S2E223.50 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 –(1°Tv) Serie Tv S5E4 23.15 – Stasera c’è Cattelan Intrattenimento 20.30 – NCIS Serie Tv 21.20 – Doctor Strange Film 23.40 – Hulk Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera 21.25 – Chi? Inchieste conduce Federica Sciarelli 00.00 – Tg3 Linea Notte Rubrica 20.30 – Stasera Italia Talk Show 21.25 – ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SenatoStampa : ??? Agenda dei lavori parlamentari di oggi, mercoledì 19 aprile - bubinoblog : GUIDA TV 19 APRILE 2023: LUCE DEI TUOI OCCHI, WONDER, ROCCO SCHIAVONE, CHI L'HA VISTO - jbucherjaeger : RT @reggiadicaserta: #Beyond ?? Ha inaugurato ieri, domenica 16 aprile, la personale dedicata a Michael Biberstein | Beyond, a cura di Marin… - orizzontescuola : Elenchi aggiuntivi I prima fascia GPS, come compilare la domanda senza errori: ecco le risposte ai vostri quesiti [… - Barone_Giov : RT @11Giuliano: Malore alla guida: Piacenza,bus di linea contro una pianta: contusi cinque passeggeri. E’ con ogni probabilità un malore al… -