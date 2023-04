Guerra Ucraina-Russia, armi e arsenali: la potenza di fuoco di Mosca (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – Le perdite sul campo di battaglia e le sanzioni occidentali hanno lasciato l’esercito russo in uno stato di declino, ma Mosca avrà ancora una potenza di fuoco sufficiente per andare avanti con la Guerra in Ucraina. Sono queste le conclusioni di una nuova analisi del Center for Strategic and International Studies (Csis), un think tank con sede a Washington. Il rapporto fornisce un numero impressionante di perdite militari russe: quasi 10.000 unità di equipaggiamento chiave, come carri armati, camion, pezzi di artiglieria, droni e aerei, secondo una stima. Ma afferma anche che la Russia può attingere dagli arsenali risalenti alla Guerra Fredda e alle scorte più vecchie per recuperare con i numeri ciò che potrebbe aver perso in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – Le perdite sul campo di battaglia e le sanzioni occidentali hanno lasciato l’esercito russo in uno stato di declino, maavrà ancora unadisufficiente per andare avanti con lain. Sono queste le conclusioni di una nuova analisi del Center for Strategic and International Studies (Csis), un think tank con sede a Washington. Il rapporto fornisce un numero impressionante di perdite militari russe: quasi 10.000 unità di equipaggiamento chiave, come carri armati, camion, pezzi di artiglieria, droni e aerei, secondo una stima. Ma afferma anche che lapuò attingere daglirisalenti allaFredda e alle scorte più vecchie per recuperare con i numeri ciò che potrebbe aver perso in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Mattarella: 'In Europa sono in corso due guerre, su piani diversi ma connessi: quella che vede l'Ucraina aggredita… - putino : Il progetto - putino : Io vorrei sapere con quale coraggio e sprezzo della vergogna chi giustamente è sceso in piazza contro la guerra di… - takashi1897 : Perché gli yankee hanno abbandonato in fretta e furia Afghanistan? In questo vecchio video Assange spiega cosa era… - Hal_Incandenz : RT @GiovaQuez: Di Battista: 'Stanno succedendo cose INCREDIBILI che avevo anticipato dalla Russia. Il Bangladesh ha firmato un accordo con… -