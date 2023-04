Guerra Russia-Ucraina, la Cina sostiene l’Ue «nel promuovere il riavvio dei colloqui di pace» (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Cina sostiene l’Ue «nel promuovere il riavvio dei colloqui di pace» per l’Ucraina «il prima possibile, tenendo conto delle legittime preoccupazioni di tutte le parti e costruendo una sicurezza... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 19 aprile 2023) La«nelildeidi» per l’«il prima possibile, tenendo conto delle legittime preoccupazioni di tutte le parti e costruendo una sicurezza...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «Verrà il giorno in cui si ammetterà che 2 per 2 fa ancora 4, in cui la guerra sarà chiamata guerra e un usurpatore… - putino : Disegnino per i bambini delle elementari. La Russia invade l’Ucraina = entra in guerra. L’Italia ed i Paesi occiden… - federicofubini : Dopo 14 mesi di guerra, è chiaro che l'#Ucraina non avrebbe mai potuto resistere senza l'aiuto europeo e soprattutt… - neuron_lost : RT @GiovaQuez: Mattarella: 'In Europa sono in corso due guerre, su piani diversi ma connessi: quella che vede l'Ucraina aggredita dalla Rus… - Fabri780 : @EnfantProdige @Cerrezio_FC @Scacciavillani …un’altra cosa è la Russia. Ho paura possa trasformarsi in una guerra c… -