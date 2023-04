Guardiola show in conferenza stampa: il gesto scatena le risate in sala (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'andata dei quarti di Champions League tra Manchester City e Bayern Monaco aveva visto la squadra inglese prevalere per 3 - 0 grazie alle reti di Rodri , Bernardo Silva e Haaland . Proprio sull'... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'andata dei quarti di Champions League tra Manchester City e Bayern Monaco aveva visto la squadra inglese prevalere per 3 - 0 grazie alle reti di Rodri , Bernardo Silva e Haaland . Proprio sull'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Guardiola show in conferenza stampa: il gesto scatena le risate in sala: Il tecnico del Manchester City, a poche o… - geniazze : RT @napoli_network: #MilanNapoli, #Spalletti ruberà #Rodri e #BernardoSilva a #Guardiola. Si giocherà in vista del ritorno. Saggia la scel… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Spalletti si alza per Guardiola, poi si scusa e poi arriva l'invito...????? Show dell'allenatore del Napoli in conferenza… - FinallySisa : RT @napoli_network: #MilanNapoli, #Spalletti ruberà #Rodri e #BernardoSilva a #Guardiola. Si giocherà in vista del ritorno. Saggia la scel… - schocc11 : RT @napoli_network: #MilanNapoli, #Spalletti ruberà #Rodri e #BernardoSilva a #Guardiola. Si giocherà in vista del ritorno. Saggia la scel… -