Guardiani della Galassia 3, le prime clip ufficiali dall'ultimo film Marvel di James Gunn (Di mercoledì 19 aprile 2023) I Marvel Studios hanno condiviso due esilaranti clip dall'ultimo film Marvel diretto da James Gunn, Guardiani della Galassia Vol. 3: guardiamole insieme. Si avvicina sempre di più il momento di dire addio ai Guardiani della Galassia di James Gunn, con l'arrivo nelle sale del terzo e ultimo capitolo della popolare saga Marvel, ma nel frattempo gli Studios ci mostrano due clip ufficiali tratte dal film. Si torna nello spazio per un'ultima, grande avventura assieme a Star-Lord e all'improbabile gruppo di eroi che va sotto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 aprile 2023) IStudios hanno condiviso due esilarantidiretto daVol. 3: guardiamole insieme. Si avvicina sempre di più il momento di dire addio aidi, con l'arrivo nelle sale del terzo ecapitolopopolare saga, ma nel frattempo gli Studios ci mostrano duetratte dal. Si torna nello spazio per un'ultima, grande avventura assieme a Star-Lord e all'improbabile gruppo di eroi che va sotto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADM_assdemxmi : RT @AnsaLombardia: I Guardiani della Galassia Marvel sono sbarcati a Milano. Per la design week sei sculture luminose di Marco Lodola | #AN… - yonduyall : Ma in che senso mancano due settimane a Guardiani Della Galassia??? - SkyTG24 : Guardiani della Galassia 3, una nuova clip mostra una conversazione tra Star Lord e Gamora - tuttocartoni : MARCO LODOLA PER GUARDIANI DELLA GALASSIA: VOLUME 3 - GianlucaOdinson : Guardiani della Galassia: Vol. 3, amori ed errori nella prima clip -