Guardia di Finanza: Maxi-operazione su tutto il territorio nazionale, sequestrati 57 milioni di euro (Di mercoledì 19 aprile 2023) E’ in corso di esecuzione una Maxi-operazione nei confronti di 274 aziende e relativi rappresentanti legali su tutto il territorio nazionale. Scoperto un complesso sistema di frode fiscale finalizzato alla generazione di fittizi crediti di imposta relativi all’incentivo “Piano nazionale Industria 4.0”. Sono stati inoltre sequestrati circa 57 milioni di euro, con relativa applicazione di 9 misure cautelari personali per indebita compensazione di crediti di imposta e riciclaggio internazionale. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di mercoledì 19 aprile 2023) E’ in corso di esecuzione unanei confronti di 274 aziende e relativi rappresentanti legali suil. Scoperto un complesso sistema di frode fiscale finalizzato alla generazione di fittizi crediti di imposta relativi all’incentivo “PianoIndustria 4.0”. Sono stati inoltrecirca 57di, con relativa applicazione di 9 misure cautelari personali per indebita compensazione di crediti di imposta e riciclaggio inter. Segui ZON.IT su Google News.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Grazie a una brillante operazione messa a segno dalla Guardia di Finanza sono state sequestrate due tonnellate di c… - matteosalvinimi : Oggi al largo della Sicilia, uno dei più grandi ritrovamenti di sostanza stupefacente mai effettuato in Italia. Com… - capuanogio : ?? Caso plusvalenze, riparte l'inchiesta sull'affare #Osimhen. La Guardia di Finanza è stata nella sede della Turris… - il_Conte78 : RT @francescoceccot: Per il ricorso al Coni della Juventus la richiesta di accrediti superava la capienza del Camp Nou..poi se un President… - PalmiraCedrone : RT @confundustria: Hotel di Lido di Savio 27 dipendenti non in regola. La Guardia di Finanza ha scoperto cinque persone sconosciute al Fis… -