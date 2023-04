Grottaglie. Lavori di sistemazione di Viale Matteotti. Interrogazione urgente del PD (Di mercoledì 19 aprile 2023) Questa l’Interrogazione urgente presentata dal Gruppo Consiliare del PD al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale: Premesso: che sono in corso i Lavori di “Rifacimento di Viale Matteotti nel tratto compreso tra via Ennio e via N. Sauro”. Lavori che sono stati consegnati in data 26/10/2022 con il termine per l’ultimazione dei Lavori al 18/3/2023; che con Determina n. 623 del 06/04/2023 del Settore “Ufficio Lavori Pubblici” è stato affidato il servizio di “controllo di stabilità su esemplari di Pino domestico e Pino d’Aleppo vegetanti lungo il Viale Matteotti e Piazza Principe di Piemonte e altri siti del centro urbano”. Servizio opportunamente indicato se si considera che su tale ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 19 aprile 2023) Questa l’presentata dal Gruppo Consiliare del PD al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale: Premesso: che sono in corso idi “Rifacimento dinel tratto compreso tra via Ennio e via N. Sauro”.che sono stati consegnati in data 26/10/2022 con il termine per l’ultimazione deial 18/3/2023; che con Determina n. 623 del 06/04/2023 del Settore “UfficioPubblici” è stato affidato il servizio di “controllo di stabilità su esemplari di Pino domestico e Pino d’Aleppo vegetanti lungo ile Piazza Principe di Piemonte e altri siti del centro urbano”. Servizio opportunamente indicato se si considera che su tale ...

