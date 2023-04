Grizzlies - Lakers pronostico | Nba playoff | Memphis 1° tempo a 1 95

Los Angeles si è presa gara - 1 e ora ha un'occasione ghiotta: vincendo anche il secondo atto di, ancora in trasferta, darebbe un'evidente spallata alla seconda squadra della regular season nella Western Conference. I gialloviola hanno vinto gara - 1 grazie al contributo di ...Insomma, la caduta sul parquet in gara - 1 contro i(poi persa dai) potrebbe portarsi dietro un bel po' di conseguenze per Memphis, anche se l'All - Star della testa di serie n°2 a ...... trascinata da un super Jimmy Butler (35 punti), ibattono a domicilio Memphis e iniziano i playoff nel migliore dei modi MEMPHIS- LOS ANGELESGARA - 1 112 - 128 - La serie ...

NBA, in quattro con almeno 20 punti in gara-1 contro Memphis: come i Lakers dello Showtime Sky Sport

The Los Angeles Lakers defeated the Memphis Grizzlies 128-112 in bear country, thanks to Rui Hachimura, who proved he's a true X-factor in his sixth playoff game of his career (first with LA).Welcome to our “Tuley’s Takes” Best Bets column for Wednesday..