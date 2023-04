Green Jobs | giovani e formazione

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Secondo una ricerca condotta da Indeed, 8 italiani su 10 vorrebbero più sostenibilità nei programmi diOcchi puntati sulle nuove generazioni e sui. Quasi 8 italiani su 10 credono si debba fare di più per incoraggiare iverso le professioni della sostenibilità, perché ritengono che sia un elemento determinante per il successo del Paese (82%). È quanto emerge dalla ricerca condotta da Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro. Come fare? Inserendo nei programmi scolastici percorsi di approfondimento dedicati all’ambiente e alla sostenibilità (45%) e fornendo aimaggiori informazioni sugli sbocchi professionali (41%). O, ancora, mettendo a disposizione incentivi per chi sceglie percorsi dinell’ambito deistudies ...

, mancano tecnici e professionisti Il mondo delle rinnovabili, più di tutti, ha registrato negli ultimi anni una crescita esponenziale, di conseguenza sono aumentate anche le opportunità di ...Secondo i dati raccolti nel report annuale 2022 " Renewable Energy and" (pdf), redatto da ...corsi onnicomprensivi e in grado di fornire una preparazione a 360 gradi sul tema dell'energia...Il mondo della formazione ha un ruolo fondamentale per orientare gli studenti verso i. E' importante dunque, da una parte che gli studenti conoscano quali sono le professionalità che ...

(Adnkronos) - Occhi puntati sulle nuove generazioni e sui green jobs. Quasi 8 italiani su 10 credono si debba fare di più per incoraggiare i giovani verso le professioni della sostenibilità, perché ri ...