Gravina: «In caso di aggressione ad arbitri da parte di dirigenti, previsti almeno due punti di penalizzazione per la società» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Era fissata per oggi il consiglio federale della Figc, al termine del quale il presidente Gabriele Gravina ha rilasciato delle dichiarazioni. Diversi i temi all’ordine del giorno fra cui la partecipazione Seconde Squadre società Serie A nel campionato di Serie C 2023/2024, alcune modifiche regolamentari, calcio femminile e violenza sugli arbitri. Su questo ultimo punto Gravina ha dichiarato: «Abbiamo raddoppiato tutte le sanzioni edittali, inserendo una novità: nel caso in cui ad aggredire arbitri siano coinvolti dirigenti, sono previsti dei punti di penalizzazione in capo alla società, minimo due punti. Basta violenza sugli arbitri». Fra i temi anche ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Era fissata per oggi il consiglio federale della Figc, al termine del quale il presidente Gabrieleha rilasciato delle dichiarazioni. Diversi i temi all’ordine del giorno fra cui lacipazione Seconde SquadreSerie A nel campionato di Serie C 2023/2024, alcune modifiche regolamentari, calcio femminile e violenza sugli. Su questo ultimo puntoha dichiarato: «Abbiamo raddoppiato tutte le sanzioni edittali, inserendo una novità: nelin cui ad aggrediresiano coinvolti, sonodeidiin capo alla, minimo due. Basta violenza sugli». Fra i temi anche ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Gravina: «In caso di aggressione ad arbitri da parte di dirigenti, previsti almeno due punti di penalizzazione per… - Seghinho3 : RT @riserva_paolone: ??PLUSVALENZE JUVE: le prime parole di Malagò in conferenza stampa dopo l’udienza: “pompino senza il dito in culo è com… - spighettotwc : RT @riserva_paolone: ??PLUSVALENZE JUVE: le prime parole di Malagò in conferenza stampa dopo l’udienza: “pompino senza il dito in culo è com… - gabibbiano : RT @riserva_paolone: ??PLUSVALENZE JUVE: le prime parole di Malagò in conferenza stampa dopo l’udienza: “pompino senza il dito in culo è com… - gabbooo24 : RT @riserva_paolone: ??PLUSVALENZE JUVE: le prime parole di Malagò in conferenza stampa dopo l’udienza: “pompino senza il dito in culo è com… -