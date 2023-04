"Grato a Mattarella per la sua linea": immigrazione, le parole di Alessandro Cattaneo (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Io mi rifaccio alle parole di Sergio Mattarella e sono veramente Grato per quanto Mattarella ha dato come linea, ovvero che tutti insieme, tutto il Parlamento dovrebbe chiedere all'Europa di occuparsi diversamente del problema immigrazione senza abbandonare l'Italia a se stessa": queste le parole di Alessandro Cattaneo di Forza Italia, intercettato nei pressi di Montecitorio.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Io mi rifaccio alledi Sergioe sono veramenteper quantoha dato come, ovvero che tutti insieme, tutto il Parlamento dovrebbe chiedere all'Europa di occuparsi diversamente del problemasenza abbandonare l'Italia a se stessa": queste ledidi Forza Italia, intercettato nei pressi di Montecitorio.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... f_civita : Sempre più orgoglioso e profondamente grato al Presidente #Mattarella per la sua costante testimonianza etica prima… - Agenparl : MIGRANTI: CATTANEO (FI), GRATO A MATTARELLA, SCOMMETTERE SU EUROPA PIÙ FORTE - - milanomagazine : Mattarella: “Mi è grato esprimere la gratitudine e l'apprezzamento della Repubblica alle donne e agli uomini della… - lacittanews : LXXV anniversario dall’entrata in vigore della Costituzione. E non solo. «Mi è grato esprimere, a centosettantuno a… - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - 'Celebriamo, quest'anno, il 75° anniversario dall'entrata in vigore della nostra Costituzione. M… -