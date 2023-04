Grant Harrold | ex maggiordomo di Carlo e Camilla | spiega quali sono gli errori da non fare quando si è tavola Ad esempio | ce n' è uno diffusissimo con il sale e il pepe

Leggi su amica

(Di mercoledì 19 aprile 2023) La regina Elisabetta e re Felipe di Spagna a un banchetto di Stato Buckingham Palace. L’ex maggiordono royalhato ai lettori del Daily Mail alcune regole da seguire acasomai si andasse a cena a palazzo (foto Getty) Casomai vi dovesse capitare di essere invitati alla corte dei Windsor per un banchetto, non fatevi trovare impreparati. Il galateo prevede regole molto strette che, se conosciute, posfarvi risparmiare parecchie figuracce. In particolare, c’è un gesto da tenere a mente se non si vuole finire nel libro nero degli ospiti. A fornire maggiori dettagli sul tema è stato l’exdei Reali. L’uomo, intervistato dal Daily Mail, ha rivelato un tipico errore di etichetta in sala da pranzo. A ...