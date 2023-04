Graffigna Cattolica | ' mancano dati su impatto psicosociale malattie rare nella donna'

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos Salute) - Nel contesto delle"manca una letteratura sulle specificità psicosociali della: abbiamo trovato 150 paper, e di questi appena 12 erano centrati sulle tematiche di nostro interesse: solo il 3% di quanto pubblicato negli ultimi 10 anni è su aspetti psicosociali e antropologici”. Lo ha detto Guendalina, professore di Psicologia dei consumi e della salute all'Universitàdel Sacro Cuore di Piacenza e direttore del Centro di ricerca EngageMinds Hub, intervenendo questa mattina a Milano all'evento per il lancio del progetto ‘Women in' di Alexion dedicato alla centralità dellanell'universo delle. “Lanon è solo portatrice ...

... in questo percorso", spiega Guendalina, coordinatrice dell'indagine, professore ordinario di Psicologia dei consumi e della salute all'Universitàcampus di Piacenza e direttore ......soprattutto sia influente sulle persone che hanno espresso l'emozione della curiosità per il consumo di farina di grilli - commenta Guendalina, docente all'Universitàe direttore ......soprattutto sia influente sulle persone che hanno espresso l'emozione della curiosità per il consumo di farina di grilli - commenta Guendalina, docente all'Universitàe direttore ...

Graffigna (Cattolica), 'mancano dati su impatto psicosociale malattie ... Il Tirreno

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Vivere con una diagnosi di malattia rara rappresenta un vero e proprio percorso ad ostacoli. Ma, quando si è donna, le ...Solo il 15% degli italiani porterebbe a tavola cibi fatti con farina di grillo. Il dato arriva da un'indagine flash dell'EngageMinds Hub, centro di ricerca dell'Università Cattolica, campus di Cremona ...