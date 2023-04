GP Imola, biglietti in esaurimento: obiettivo 90mila spettatori (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una grande voglia di affollare gli spalti del GP Imola con i biglietti che vengono acquistati rapidamente da tutti gli appassionati, pronti a diventare parte dello spettacolo che la Formula 1 metterà in pista nella gara ospitata dall’Emilia-Romagna. Il weekend che vedrà protagonista l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari sarà il penultimo del prossimo mese di maggio (dal 19 al 21), ma la febbre d’acquisto ha già largamente conquistato le tribune. L’obiettivo è il tutto esaurito cercando di toccare la vertiginosa quota di novantamila spettatori presenti. GP Imola, acquisto biglietti corre veloce: ecco gli appuntamenti del weekend di Formula 1 in Emilia-Romagna (Foto Credit – Pagina Facebook Ufficiale Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola)Il Gran Premio ospitato dai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una grande voglia di affollare gli spalti del GPcon iche vengono acquistati rapidamente da tutti gli appassionati, pronti a diventare parte dello spettacolo che la Formula 1 metterà in pista nella gara ospitata dall’Emilia-Romagna. Il weekend che vedrà protagonista l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari sarà il penultimo del prossimo mese di maggio (dal 19 al 21), ma la febbre d’acquisto ha già largamente conquistato le tribune. L’è il tutto esaurito cercando di toccare la vertiginosa quota di novantamilapresenti. GP, acquistocorre veloce: ecco gli appuntamenti del weekend di Formula 1 in Emilia-Romagna (Foto Credit – Pagina Facebook Ufficiale Autodromo Enzo e Dino Ferrari di)Il Gran Premio ospitato dai ...

