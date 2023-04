**Governo: verso Cdm domani alle 19, atteso ddl concorrenza** (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Dovrebbe tenersi nella serata di domani, alle 19, una nuova riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo, salvo imprevisti, dovrebbe arrivare il ddl sulla concorrenza, una delle quattro macro-riforme che l'Italia deve portare a termine per incassare le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il ddl tocca svariati temi, dai contatori elettrici intelligenti alla disciplina del commercio ambulante, ma anche, tra gli altri, il rafforzamento dei poteri Antitrust e l'eliminazione di norme anticoncorrenziali in alcuni settori. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha inoltre annunciato la comunicazione, nella riunione di domani, di un importante piano di semplificazione della scuola. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Dovrebbe tenersi nella serata di19, una nuova riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo, salvo imprevisti, dovrebbe arrivare il ddl sulla concorrenza, una delle quattro macro-riforme che l'Italia deve portare a termine per incassare le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il ddl tocca svariati temi, dai contatori elettrici intelligenti alla disciplina del commercio ambulante, ma anche, tra gli altri, il rafforzamento dei poteri Antitrust e l'eliminazione di norme anticoncorrenziali in alcuni settori. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha inoltre annunciato la comunicazione, nella riunione di, di un importante piano di semplificazione della scuola.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amendolaenzo : Il #Governo non sa cosa fare del #PNRR. Prima complica la governance, adesso accumula ritardi. Caro PD, cari partit… - dottorbarbieri : ????? SI APPRENDE: VERSO LO STATO DI EMERGENZA PER SBARCO MIGRANTI Per far fronte al numero sempre maggiore di sbarc… - mabosisc : RT @Blowjoint: 'Un approccio che manifesta non solo una grande contraddizione rispetto a quello smaccatamente garantista promosso dal gover… - ciolonap : @CucchiRiccardo Assurda la vendetta verso un animale,un animale non uccide per cattiveria o perché odia gli uomini,… - JohnHard3 : RT @kiara86769608: @Antonella_O_O La settimana scorsa a Tagadà era ospite Emiliano che ha detto:Mi ha sorpreso che i nostri soliti alleati… -