**Governo: Meloni vede primo ministro Burundi, 'Italia ascolta Africa'** (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il primo ministro del Burundi Gervais Ndirakobuka. Al centro del colloquio, informa Palazzo Chigi, "il rafforzamento delle relazioni bilaterali, la stabilizzazione della regione dei grandi Laghi e l'impegno Italiano, anche in ambito europeo, nel continente Africano. L'Italia intende collaborare con le Nazioni Africane perseguendo un approccio paritario e non predatorio ed è attenta ad ascoltare il punto di vista della dirigenza locale. Il viaggio in Etiopia e l'incontro di oggi confermano l'attenzione del Governo per l'Africa, in vista dei prossimi impegni multilaterali che avranno luogo a Roma: il Vertice sui ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giorgiaha incontrato oggi a Palazzo Chigi ildelGervais Ndirakobuka. Al centro del colloquio, informa Palazzo Chigi, "il rafforzamento delle relazioni bilaterali, la stabilizzazione della regione dei grandi Laghi e l'impegnono, anche in ambito europeo, nel continenteno. L'intende collaborare con le Nazionine perseguendo un approccio paritario e non predatorio ed è attenta adre il punto di vista della dirigenza locale. Il viaggio in Etiopia e l'incontro di oggi confermano l'attenzione del Governo per l', in vista dei prossimi impegni multilaterali che avranno luogo a Roma: il Vertice sui ...

