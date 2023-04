Governo: Meloni, 'riprenda dialogo politico tra Burundi e Ue' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Sono lieta di aver accolto oggi a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Burundi, Gervais Ndirakobuca. Intendiamo sostenere il loro processo di crescita, incoraggiare la stabilizzazione della regione dei Grandi Laghi e contribuire alla ripresa del dialogo politico tra Burundi e UE". Lo scrive in un tweet il premier Giorgia Meloni. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Sono lieta di aver accolto oggi a Palazzo Chigi il Primo Ministro del, Gervais Ndirakobuca. Intendiamo sostenere il loro processo di crescita, incoraggiare la stabilizzazione della regione dei Grandi Laghi e contribuire alla ripresa deltrae UE". Lo scrive in un tweet il premier Giorgia

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : Quello della #sostituzioneetnica è uno slogan del governo #Meloni. La teoria del 'genocidio dei bianchi' è stata s… - stanzaselvaggia : Non riesco a capire la sorpresa nel sentir parlare di “sostituzione etnica” da un ministro (Lollobrigida) di questo… - ultimora_pol : Sostituzione etnica, Elly #Schlein: 'Mi auguro che Giorgia Meloni e il governo prendano le distanze dalle dichiaraz… - Elisab5tta1 : RT @lorena_perego: Come il governo Meloni ha tradito tutte le promesse fatte su #Opzionedonna ????@cgilnazionale? ?@CislNazionale? ?@UILoff… - ilgiornale : La segretaria del Partito Democratico ha indetto finalmente una conferenza stampa per presentare le sue proposte al… -