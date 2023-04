(Di mercoledì 19 aprile 2023) Giornata storica per la formazione in Italia. Ha preso avvio, a Bra (CN), nelle splendide Langhe del Piemonte, ieri 18 aprile, presso l’Istitutodi”, uno dei progetti più innovativi, meglio organizzati e con più proposte didattiche che si siano progettati, definiti e avviati in questi anni. Il percorso si propone l'obiettivo di offrire a Dirigenti Scolastici, ai DSGA, agli Animatori Digitali e ai docenti gli strumenti concettuali e operativi necessari per adeguare l'organizzazione scolastica e la didattica a una, come quella in atto, caratterizzata dall'impiego di piattaforme di intelligenza artificiale e da scenari di realtà immersiva. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ficantetony1 : @lucaccini_carla Il MoVimento 5 Stelle sarà chiamato a governare nel dopo disastro Meloni, quando il default del pa… - DipEcoUnive : Economia della conoscenza: governare la transizione ???Lunedì 17 aprile, ??10:00 ??Sala Marino Berengo ??… - pdvallearno : @Vincenx27971 Uscire da questa logica da Seconda Guerra Fredda sarà la sfida più importante di questo secolo assiem… -

...utili a garantire l'equilibrio necessario tra il principio di progressività e laverso ... Una ragione in più peri flussi migratori e per lavorare tanto sul terreno dell'...... in modo da riuscire ail cambiamento, mettendo l'etica al centro del ragionamento e ... Il Campus della, forte dell'energia e dell'entusiasmo di un'quipe molto giovane di formatori,......tema che sarà cruciale da qui ai prossimi anni e che insieme dovremo essere in grado di'. ... E unadavvero sostenibile non può prescindere dalla centralità del digitale, dalle sue ...

“Governare la transizione digitale alla luce del PNRR”, 18 scuole italiane all’Istituto Professionale di Stato “Velso Mucci” di Bra: il DS Prof. Gianluca Moretti Orizzonte Scuola

Per raggiungere i target climatici l’unica via è quella delle rinnovabili, ma la Germania ha due problemi: stoccaggio e intermittenza ...“Gli obiettivi che il Governo si impone di raggiungere nel triennio 2023-2025 sono incoraggianti per i cittadini e le imprese, nonché per la ripresa dell’economia del Paese. In un quadro congiunturale ...