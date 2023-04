Goldberg non si da per vinto: Ecco le bolle in pentola in vista del ritiro (Di mercoledì 19 aprile 2023) Goldberg rimarrà negli annali della federazione di Stamford per essere stato uno degli atleti piu’ dominanti della sua epoca. L’ex campione, data l’età avrebbe “fretta” a trovare un accordo per il doveroso ritiro. La classica “stretta di mano” tra lui e Vince non sembra aver sortito alcun effetto e la WWE potrebbe non essere la sua ultima “promotion”. IGoldberg infatti sta iniziando a guardarsi attorno. Come stanno le cose Stando alle fonti di PW Insider, Goldberg era a Los Angeles durante il periodo di WrestleMania er incontrare alcuni promoters internazionali. L’idea sarebbe quella di chiudere con un “tour d’addio” in piu’ paesi ed uno di questi potrebbe seriamente essere lo stato d’Israele. In piu’ anche Tony Khan sta prendendo informazioni in merito, l’idea sarebbe quella di un match con MJF. Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 19 aprile 2023)rimarrà negli annali della federazione di Stamford per essere stato uno degli atleti piu’ dominanti della sua epoca. L’ex campione, data l’età avrebbe “fretta” a trovare un accordo per il doveroso. La classica “stretta di mano” tra lui e Vince non sembra aver sortito alcun effetto e la WWE potrebbe non essere la sua ultima “promotion”. Iinfatti sta iniziando a guardarsi attorno. Come stanno le cose Stando alle fonti di PW Insider,era a Los Angeles durante il periodo di WrestleMania er incontrare alcuni promoters internazionali. L’idea sarebbe quella di chiudere con un “tour d’addio” in piu’ paesi ed uno di questi potrebbe seriamente essere lo stato d’Israele. In piu’ anche Tony Khan sta prendendo informazioni in merito, l’idea sarebbe quella di un match con MJF.

