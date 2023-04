Godzilla vs Kong 2 | un teaser svela il titolo del sequel

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Un breveilufficiale deldivs., in arrivo nelle sale cinematografiche nel marzo 2024. Ildivs.ha ora ungrazie a unche ha annunciato che il progetto si intitolerà The New Empire. Il video, della durata inferiore a 1 minuto, mostra semplicemente Kingsu un trono, circondato dagli scheletri dei suoi nemici. Il filmato si conclude con i teschi delle due creature protagoniste. Warner Bros, in un comunicato stampa, ha anticipato che: The New Empire trasporterà gli spettatori nelle profondità inesplorate di un mondo totalmente originale dove ci saranno nuovi ...

