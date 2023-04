Gli studenti del Berchet di Milano in una lettera dopo “la fuga”: “La nostra fragilità va riconosciuta” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Non vogliamo passare per quelli che cercano riduzioni dei programmi didattici, come si è fatto strumentalmente intendere sui media, né per quelli che non vogliono impegnarsi”. E ancora: “Ciò su cui cerchiamo di porre l’attenzione è solo il necessario riconoscimento di una dignità della fragilità. La fragilità può caratterizzare un percorso di studio o un tratto di esso, come un ordinario passaggio di vita”: sono le dichiarazioni a cuore aperto degli studenti del liceo Berchet di Milano racchiuse in una lunga lettera scritta dai rappresentanti dell’istituto e pubblicata sul Corriere della Sera. La lettera aperta firmata dai rappresentanti degli studenti del Berchet è stata sottoscritta da altre 24 scuole in tutta Italia, da nord a sud, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Non vogliamo passare per quelli che cercano riduzioni dei programmi didattici, come si è fatto strumentalmente intendere sui media, né per quelli che non vogliono impegnarsi”. E ancora: “Ciò su cui cerchiamo di porre l’attenzione è solo il necessario riconoscimento di una dignità della. Lapuò caratterizzare un percorso di studio o un tratto di esso, come un ordinario passaggio di vita”: sono le dichiarazioni a cuore aperto deglidel liceodiracchiuse in una lungascritta dai rappresentanti dell’istituto e pubblicata sul Corriere della Sera. Laaperta firmata dai rappresentanti deglidelè stata sottoscritta da altre 24 scuole in tutta Italia, da nord a sud, ...

