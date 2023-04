Gli Stati Uniti puntano sulla cattura di CO2 dall'aria (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) - Il mondo non riesce a ridurre le emissioni di anidride carbonica abbastanza velocemente per evitare un cambiamento climatico disastroso, una verità che sta dando vita a una tecnologia che per anni è stata marginale a causa degli alti costi: l'estrazione dell'anidride carbonica dall'aria. Il governo degli Stati Uniti ha offerto 3,5 miliardi di dollari in sovvenzioni per la costruzione di fabbriche che cattureranno e immagazzineranno il gas - dando vita al più grande sforzo a livello globale per contribuire a fermare il cambiamento climatico attraverso la cattura diretta dell'aria (DAC). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) - Il mondo non riesce a ridurre le emissioni di anidride carbonica abbastanza velocemente per evitare un cambiamento climatico disastroso, una verità che sta dando vita a una tecnologia che per anni è stata marginale a causa degli alti costi: l'estrazione dell'anidride carbonica. Il governo degliha offerto 3,5 miliardi di dollari in sovvenzioni per la costruzione di fabbriche che cattureranno e immagazzineranno il gas - dando vita al più grande sforzo a livello globale per contribuire a fermare il cambiamento climatico attraverso ladiretta dell'(DAC).

