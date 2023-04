Gli irresistibili fratelli giapponesi ospiti del feff25 rendono omaggio a John Landis (Di mercoledì 19 aprile 2023) C’è solo una persona che può progettare e realizzare un film dove i leggendari Blues Brothers di John Landis incontrano la new wave elettronica dei Kraftwerk e l’umorismo rarefatto di Kaurismaki. Anzi. Le sole persone che possono farlo sono due (e sono parenti stretti): stiamo ovviamente parlando dei formidabili Watanabe Bros. e dell’attesissimo Techno Brothers, cronaca di un cult annunciato, che il Far East Film Festival 25 presenterà in World Premiere! Il FEFF aveva scommesso entusiasticamente su di loro (il regista Hirobumi e il compositore Yuji) già nel 2020, durante la storica edizione online, ma ora i Watanabe Bros. non saranno più costretti ad essere una scia di pixel: la super coppia giapponese salirà infatti sul palco di Udine per presentare Techno Brothers e la special screening di Way of Life (anche questa, ricordiamo, in World Premiere). ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 19 aprile 2023) C’è solo una persona che può progettare e realizzare un film dove i leggendari Blues Brothers diincontrano la new wave elettronica dei Kraftwerk e l’umorismo rarefatto di Kaurismaki. Anzi. Le sole persone che possono farlo sono due (e sono parenti stretti): stiamo ovviamente parlando dei formidabili Watanabe Bros. e dell’attesissimo Techno Brothers, cronaca di un cult annunciato, che il Far East Film Festival 25 presenterà in World Premiere! Il FEFF aveva scommesso entusiasticamente su di loro (il regista Hirobumi e il compositore Yuji) già nel 2020, durante la storica edizione online, ma ora i Watanabe Bros. non saranno più costretti ad essere una scia di pixel: la super coppia giapponese salirà infatti sul palco di Udine per presentare Techno Brothers e la special screening di Way of Life (anche questa, ricordiamo, in World Premiere). ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Route6637640831 : RT @beuatysky: Sono irresistibili le persone che sanno usare l'intelligenza anche per fare gli scemi. ?? ?? ?? Buongiorno ?? ?? ?? http… - ilarysotgiu1 : RT @beuatysky: Sono irresistibili le persone che sanno usare l'intelligenza anche per fare gli scemi. ?? ?? ?? Buongiorno ?? ?? ?? http… - Ettore572 : RT @beuatysky: Sono irresistibili le persone che sanno usare l'intelligenza anche per fare gli scemi. ?? ?? ?? Buongiorno ?? ?? ?? http… - AlePol65_2 : RT @beuatysky: Sono irresistibili le persone che sanno usare l'intelligenza anche per fare gli scemi. ?? ?? ?? Buongiorno ?? ?? ?? http… - gifebe : RT @beuatysky: Sono irresistibili le persone che sanno usare l'intelligenza anche per fare gli scemi. ?? ?? ?? Buongiorno ?? ?? ?? http… -

Il distratto pubblico pagante, le scarpe di Cattelan e l'Instagram della moglie ... dice che a Michael Jackson perdoniamo tutto perché ha fatto canzoni più irresistibili di altri ... e sono molto più interessati a quello che a stare ad ascoltare uno che gli sta dicendo che non ... Champions: il Milan vola in semifinale dopo 16 anni, 1 - 1 col Napoli al Maradona Il resto lo fa Leao con una delle sue irresistibili progressioni che promuove il gol di Giroud, ... anche per l'asfissiante marcatura che gli riservano i due centrali della difesa rossonera. Al 43' ... Apoteosi Milan, il Diavolo elimina il Napoli e vola in semifinale. Super Maignan Il resto lo fa Leao con una delle sue irresistibili progressioni che promuove il gol di Giroud, ... anche per l'asfissiante marcatura che gli riservano i due centrali della difesa rossonera. Al 43' ... ... dice che a Michael Jackson perdoniamo tutto perché ha fatto canzoni piùdi altri ... e sono molto più interessati a quello che a stare ad ascoltare uno chesta dicendo che non ...Il resto lo fa Leao con una delle sueprogressioni che promuove il gol di Giroud, ... anche per l'asfissiante marcatura cheriservano i due centrali della difesa rossonera. Al 43' ...Il resto lo fa Leao con una delle sueprogressioni che promuove il gol di Giroud, ... anche per l'asfissiante marcatura cheriservano i due centrali della difesa rossonera. Al 43' ... L’irresistibile tentazione di giocare a fare dio con l’intelligenza artificiale Linkiesta.it