"Gli aiutini arbitrali? Forse vedere certi personaggi...". Napoli-Milan, bomba Spalletti su Maldini (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Milan vola in semifinale di Champions League, il Napoli esce e recrimina. Dopo le polemiche sul match di andata, anche nel ritorno non sono mancate le discussioni sull'arbitro. Anche la direzione di Szymon Marciniak ha lasciato scontenti i partenopei. Sulle polemiche per il rigore non concesso a Lozano per un intervento di Leao in scivolata (prima il piede della palla) Stefano Pioli, allenatore rossonero, glissa: "In tutte le partite ci sono decisioni arbitrali che si possono discutere. Stasera abbiamo avuto il miglior arbitro al mondo". Il collega azzurro Luciano Spalletti attacca: "Ci son stati tolto secondo me ingiustamente due giocatori all'andata. Su quella che è stata la valutazione della prima gara ho visto anche giornali schierati nell'insufficienza. Poi stasera al 37' c'è il rigore, netto. Che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilvola in semifinale di Champions League, ilesce e recrimina. Dopo le polemiche sul match di andata, anche nel ritorno non sono mancate le discussioni sull'arbitro. Anche la direzione di Szymon Marciniak ha lasciato scontenti i partenopei. Sulle polemiche per il rigore non concesso a Lozano per un intervento di Leao in scivolata (prima il piede della palla) Stefano Pioli, allenatore rossonero, glissa: "In tutte le partite ci sono decisioniche si possono discutere. Stasera abbiamo avuto il miglior arbitro al mondo". Il collega azzurro Lucianoattacca: "Ci son stati tolto secondo me ingiustamente due giocatori all'andata. Su quella che è stata la valutazione della prima gara ho visto anche giornali schierati nell'insufficienza. Poi stasera al 37' c'è il rigore, netto. Che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : 'Su Lozano è rigore'. Poi le parole sul Dna #Champions del #Milan e gli aiutini arbitrali: #Spalletti furioso, ce l… - genluo : @milanomarsiglia @giugiusy17 @anperillo La narrazione continua cosi: noi a festeggiare uno scudetto e voi fuori dal… - tamtamdella : @AlessiaMorani Il #Milan come il #PD ... avanti solo con gli aiutini!!! - LongobardaFC : @RosarioGaletti @sscnapoli @acmilan cazzo c'entra la città ? e che gusto c'è a vincere con gli aiutini e tutti in… - maifredi_mon : Quindi com’è la storia? In Champions si vede se sei forte, nn è come vincere in campionato con gli aiutini degli ar… -