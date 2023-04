Giustizia Riparativa, detenuti di Bellizzi a “lezione” con il Magistrato De Marinis (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiConfronto questa mattina presso la casa circondariale di Bellizzi Irpino sulla Giustizia Riparativa. Al confronto hanno partecipato il Magistrato di sorveglianza di Avellino, Francesca De Marinis, Girolamo Daraio, docente di Diritto penitenziario nell’Università di Salerno, Giovanna Perna, avvocato penalista. Presente anche un gruppo di detenuti. Gli ospiti del carcere hanno posto una serie di domande per informarsi sui percorsi di Giustizia Riparativa. “L’incontro – dice l’avvocato Giovanna Perna – ha rappresentato essere una preziosa occasione di discussione e confronto su un tema, la “Giustizia Riparativa”, coltivato intensamente, negli ultimi decenni, dagli studiosi del sistema penale, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiConfronto questa mattina presso la casa circondariale diIrpino sulla. Al confronto hanno partecipato ildi sorveglianza di Avellino, Francesca De, Girolamo Daraio, docente di Diritto penitenziario nell’Università di Salerno, Giovanna Perna, avvocato penalista. Presente anche un gruppo di. Gli ospiti del carcere hanno posto una serie di domande per informarsi sui percorsi di. “L’incontro – dice l’avvocato Giovanna Perna – ha rappresentato essere una preziosa occasione di discussione e confronto su un tema, la “”, coltivato intensamente, negli ultimi decenni, dagli studiosi del sistema penale, ...

