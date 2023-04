(Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Si terràpomeriggio alle 16.45, a Palazzo Apostolico in Vaticano, untra lae le istituzioni italiane in vista della preparazione del2025. A guidare la delegazione deldovrebbe essere il premier Giorgia, affiancata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e da diversi ministri competenti. Per la, sarà presente il Segretario di Stato Vaticano Pietro, e monsignor Rino Fisichella. Prevista, inoltre, la presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del governatore del Lazio Francesco Rocca.

D'altronde, ha evidenziato il primo cittadino, 'tra meno di due anni, per il Giubileo, ci ... Giampiero Massolo, sottolineando poi che 'basta prendere un taxi o un autobus a Roma e si parla di ... In Vaticano l'incontro con la premier Meloni in vista del Giubileo 2025 Oggi pomeriggio in Vaticano è previsto un incontro tra la Santa Sede e le istituzioni italiane in vista della preparazione del Giubileo ...

Giubileo: oggi incontro governo-Santa Sede con Meloni e Parolin Il Tirreno

