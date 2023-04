Giubileo, Meloni in Vaticano incontra Segretario di Stato Parolin (Di mercoledì 19 aprile 2023) Questo pomeriggio si è svolto un Incontro bilaterale tra lo Stato italiano e la Santa Sede sul prossimo Giubileo del 2025 questo pomeriggio in Vaticano. Insieme al Presidente del Consiglio dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Questo pomeriggio si è svolto un Incontro bilaterale tra loitaliano e la Santa Sede sul prossimodel 2025 questo pomeriggio in. Insieme al Presidente del Consiglio dei ...

Giubileo 2025: questo pomeriggio bilaterale tra Italia e Santa Sede

"Gratitudine per la collaborazione tra l'Italia e la Santa Sede e attesa per un evento che potrà dare un contributo spirituale e culturale alla città di Roma e al Paese". Ad esprimerla sono stati i partecipanti all'incontro bilaterale tra lo Stato italiano e la Santa Sede sul prossimo Giubileo del 2025 in Vaticano. Insieme al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, hanno partecipato il Segretario di Stato Cardinal Parolin e Monsignor Fisichella, pro prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione e il 'regista' al quale il Papa ha affidato l'organizzazione degli eventi legati al Giubileo.