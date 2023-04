Giubileo | incontro in Vaticano con Parolin e Meloni**

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Si è tenuto oggi presso la Sala del Concistoro nella Città deluntra Santa Sede e Italia in vista della preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica indetto per il 2025. Le due delegazioni erano guidate rispettivamente dal cardinale Pietro, Segretario di Stato, e dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Così fonti di governo. La delegazione della Santa Sede era composta da: mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione; mons. Edgar Pe?a Parra, sostituto della Segreteria di Stato; mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali; mons. Roberto Campisi, assessore per gli Affari regionali; mons. Graham Bell, sottosegretario del Dicastero per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndyNewspaper : RT @vaticannews_it: #Giubileo2025 L'incontro, durato circa un’ora e mezza, tra le delegazioni guidate dal cardinale Parolin e dalla premier… - tfabiani2 : RT @vaticannews_it: #Giubileo2025 L'incontro, durato circa un’ora e mezza, tra le delegazioni guidate dal cardinale Parolin e dalla premier… - vaticannews_it : #Giubileo2025 L'incontro, durato circa un’ora e mezza, tra le delegazioni guidate dal cardinale Parolin e dalla pre… - silerenonpossum : ** COMUNICATO SANTA SEDE ** Questo pomeriggio si è svolto un incontro bilaterale tra lo Stato italiano e la Santa… - agenzia_nova : Giubileo: oggi incontro tra Parolin e Meloni -

Questo pomeriggio si è svolto unbilaterale tra lo Stato italiano e la Santa Sede sul prossimodel 2025 questo pomeriggio in Vaticano. Insieme al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, riferisce una ...... tra l'altro, a potenziare le risorse assegnate per venireal caro - materie prime con la ... Misure ulteriori riguardano, tra le altre, il2025; lo Spid (con risorse per 40 milioni ai ...... a margine della 3° edizione del Job Day Passepartout Disco Lazio, in merito all'con la Santa Sede e il governo per parlare deldel 2025.

**Giubileo: incontro in Vaticano con Parolin e Meloni** Il Tirreno

"Gratitudine per la collaborazione tra l'Italia e la Santa Sede e attesa per un evento che potrà dare un contributo spirituale e culturale alla città di Roma e al Paese". Ad esprimerla sono stati i pa ...Città del Vaticano, 19 apr. (askanews) – Questo pomeriggio si è svolto un Incontro bilaterale tra lo Stato italiano e la Santa Sede sul prossimo Giubileo del 2025 questo pomeriggio in Vaticano. Insiem ...