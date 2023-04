Giroud e Milan | vicinissimi a completare il rinnovo

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Calcio italiano: 19/04/2023 In onda alle 14:23 CEST L’attaccante francese della squadra di Stefano Pioli rinnoverà, se non accadrà nulla di straordinario, questo mercoledì pomeriggio I numeri attuali del veterano attaccante delsono molto simili a quelli della sua prima stagione al club, con 13 gol e 6 assist in 38 partite Oliviere il ACcontinueranno la loro strada per un altro paio di stagioni. Ildell’ariete francese nell’insieme rossonero suonava forte per giorni, come affermato calciomercato.itSebbene è stato fatto attendere fino a dopo il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Paolo Maldinimassimo dirigente sportivo della squadra italiana, ci è riuscito convincea continuare a San Siro. Quello nato a Chambery (Francia) A ...