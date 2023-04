Giornata della Terra, evento clou a Latina (Di mercoledì 19 aprile 2023) . Anche quest’anno la Giornata della Terra , Earth Day, sarà l’occasione per celebrare la salvaguardia del Pianeta e mettere in evidenza la crescita di buoni comportamenti, mobilitare e sensibilizzare tutti alla salvaguardia del pianeta Terra. Il Comune di Latina, con la collaborazione dell’Azienda Speciale ABC e con il coinvolgimento di Associazioni ed Enti ospiti dell’iniziativa celebreranno la Festa della Terra venerdì 21 aprile 2023 presso il Parco San Marco a Latina, dalle 9,30 alle 12. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 aprile 2023) . Anche quest’anno la, Earth Day, sarà l’occasione per celebrare la salvaguardia del Pianeta e mettere in evidenza la crescita di buoni comportamenti, mobilitare e sensibilizzare tutti alla salvaguardia del pianeta. Il Comune di, con la collaborazione dell’Azienda Speciale ABC e con il coinvolgimento di Associazioni ed Enti ospiti dell’iniziativa celebreranno la Festavenerdì 21 aprile 2023 presso il Parco San Marco a, dalle 9,30 alle 12. L'articolo proviene da Italia Sera.

