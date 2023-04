Giorgio Montanini ft nuovi comici in scena il 27 e il 28 aprile al Teatro de’ Servi

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 aprile 2023)ft27 -28DE’-ROMA Il 27 e 28torna alde’di Roma la satira corrosiva diMontani. Sul palco, prima dell’esibizione di uno degli artisti più controversi della stand up comedy italiana, reduce dal successo del tour in tutta Italia e dagli applausi per il film “Grazie Ragazzi” di Riccardo Milani, si alterneranno sul palco due giovani comedian: Giovanni Bellotti e Giulia Nervi. Lo spettacolo nuovo. È questo il titolo dello spettacolo in. La Satira affronta le contraddizioni di una società, le affronta a viso aperto e con gioiosissima ferocia. Lo spettacolo è assolutamente coerente con questa ...