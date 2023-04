Giorgia Meloni, un libro racconta il suo vero “album di famiglia”. Dagli archivi Digos gli arresti dei giovani Rampelli e Mollicone (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’immigrazione in Italia si chiama “sostituzione etnica“. A dirlo non è (solo) il ministro Lollobrigida, ma Giorgia Meloni, in un comizio del 29 gennaio 2017, cinque anni prima di diventare presidente del consiglio. Quella a cui assistiamo è “un’invasione pianificata e voluta”, scandiva l’allora presidente di Fratelli d’Italia, a favore del “grande capitale che usa quegli immigrati per rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori italiani Si chiama sostituzione etnica! E noi non la consentiremo!”. Nel libro Meloni Segreta – Origini, ascesa e trionfo di una Lady di ferro vestita di nero, pubblicato da Ponte alle Grazie, il giornalista Andrea Palladino scava nel passato della donna portata trionfalmente a Palazzo Chigi dalle ultime elezioni e ne ricostruisce una figura assai meno moderata e rassicurante di quella che lei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’immigrazione in Italia si chiama “sostituzione etnica“. A dirlo non è (solo) il ministro Lollobrigida, ma, in un comizio del 29 gennaio 2017, cinque anni prima di diventare presidente del consiglio. Quella a cui assistiamo è “un’invasione pianificata e voluta”, scandiva l’allora presidente di Fratelli d’Italia, a favore del “grande capitale che usa quegli immigrati per rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori italiani Si chiama sostituzione etnica! E noi non la consentiremo!”. NelSegreta – Origini, ascesa e trionfo di una Lady di ferro vestita di nero, pubblicato da Ponte alle Grazie, il giornalista Andrea Palladino scava nel passato della donna portata trionfalmente a Palazzo Chigi dalle ultime elezioni e ne ricostruisce una figura assai meno moderata e rassicurante di quella che lei ...

