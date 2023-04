Gioco d’azzardo, cosa intende fare il governo per arginare le offerte di gioco online per i minorenni? Interrogazione Verdi-Sinistra Italiana (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'Alleanza Verdi Sinistra, rappresentata da Elisabetta Piccolotti e Marco Grimaldi, ha presentato un'Interrogazione parlamentare alla Presidente del Consiglio Meloni e ai ministri Giorgetti ed Abodi per sollecitare un'azione più decisa contro la diffusione del gioco d'azzardo online, che sta diventando sempre più accessibile ai giovani attraverso piattaforme social come Tik Tok. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'Alleanza, rappresentata da Elisabetta Piccolotti e Marco Grimaldi, ha presentato un'parlamentare alla Presidente del Consiglio Meloni e ai ministri Giorgetti ed Abodi per sollecitare un'azione più decisa contro la diffusione deld'azzardo, che sta diventando sempre più accessibile ai giovani attraverso piattaforme social come Tik Tok. L'articolo .

