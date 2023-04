Gianluca Saitto | “Ogni donna ha una sua identità che amo rispettare”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Pomeriggi fashion nella Capitale. Lo scorso mercoledì 12 aprile 2022ha scelto di presentare la sua nuova collezione Primavera/Estate 2023 presso Degli Effetti a Roma. La nota boutique è da sempre punto di riferimento elitario per il fashion e la moda di ricerca nella Capitale. Lo store ha selezionato le creazioni del couturier milanese, che lavora con un mix attentamente studiato di materiali nobili e tecnici che bilanciano couture e ready-to-wear. Una collezione dove è sempre più calibrata l’alternanza tra capi daywear strutturati e abiti cocktail, che fanno della versatilità il proprio tratto distintivo, coniugando la perizia dell’esecuzione a un fit impeccabile. In questa speciale occasione abbiamo incontrato il noto designer milanese per un’intervista esclusiva su VelvetMAG....