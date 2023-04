Gerry Lupo apre MonrealBike | il mondo delle bici a portata di mano a Monreale

Leggi su monrealelive

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Domenica 16 aprile, ilseha inaugurato la sua nuova officina specializzata inclette,, in via Venero a. A soli 25 anni,ha deciso di investire nella sua passione per leclette e ha aperto un’attività unica in città, attirando l’attenzione di tutti gli appassionati di ciclismo.è (live.it)