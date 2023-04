Germania: richieste insolvenza imprese +13,2% a marzo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Wiesbaden, 19 apr. (Adnkronos) - Le richieste di insolvenza delle imprese tedesche a marzo 2023 sono aumentate del 13,2% rispetto al mese precedente. Lo indicano i dati provvisori dell'Ufficio Federale di Statistica Destatis. A febbraio 2023 le richieste erano aumentate del 10,8% rispetto a gennaio 2023. Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Wiesbaden, 19 apr. (Adnkronos) - Ledidelletedesche a2023 sono aumentate del 13,2% rispetto al mese precedente. Lo indicano i dati provvisori dell'Ufficio Federale di Statistica Destatis. A febbraio 2023 leerano aumentate del 10,8% rispetto a gennaio 2023.

