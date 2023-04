Germania | Ifo | ' clima industria chimica migliora ulteriormente a marzo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Monaco di Baviera, 19 apr. (Adnkronos) - L'ifo Businesste dell'tedesca èto. Secondo l'indagine dell'ifo Institute, è salito a meno 10,5 punti, rispetto ai meno 17,9 punti di febbraio. Si è registrato un particolaremento delle aspettative di business, che sono salite sopra lo zero per la prima volta dal2022. Inoltre, un minor numero di aziende ha valutato la propria situazione economica attuale come scarsa. "Gli affari sembrano stabilizzarsi in settori importanti per i clienti, come la lavorazione della gomma e della plastica, l'automobilistica e il settore edile", afferma l'esperta Anna Wolf dell'ifo Institute. Con una domanda valutata meno debole rispetto ...