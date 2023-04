Genoa | Dragusin piace in Premier Ma il club non lo molla

... la proprietà americana pagherà alla Juventus oltre cinque milioni di euro per il riscatto di Radu. Vent'anni, romeno, colonna dell'imperforabile linea difensiva del, giocatore più ...... sono quelle che Alberto Gilardino culla in questi giorni che separano il suodal prossimo ...dopo il giallo rimediato in regime di diffida con il Como ed è pronto per formato con Bani e...Ilaccorcia, il Bari bloccato Ilnon lascia scampo ai buoni propositi del Perugia che ... passano grazie alle reti di Frendrup edi testa, dentro l'area di rigore. Grifoni a - 4 ...

Il Genoa ha eguagliato il record di partite consecutive casalinghe in serie B senza incassare reti - PianetaGenoa1893 Pianetagenoa1893.net

“Di Cesare dice che con i soldi che spendiamo dovevamo vincere facile Provoca, in realtà stiamo facendo un’impresa. In tutte le città in cui giochiamo si fa ...Il difensore romeno è diventato un idolo della Gradinata Nord: 4 gol segnati, prende in media un'ammonizione ogni 11 partite. Seguito in Inghilterra, giunto in rossoblù dalla Juve nell'ambito dell'ope ...