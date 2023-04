GEDI (Exor) chiude il bilancio 2022 in utile di 2 milioni (Di mercoledì 19 aprile 2023) GEDI bilancio 2022 – GEDI, il gruppo editoriale controllato dalla Exor della famiglia Agnelli-Elkann, ha registrato nel 2022 ricavi pari a 490 milioni di euro, in calo di circa il 6% rispetto all’anno precedente. I ricavi diffusionali dei prodotti tradizionali e degli abbonamenti digitali sono stati pari a 202 milioni di euro (in calo di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 19 aprile 2023), il gruppo editoriale controllato dalladella famiglia Agnelli-Elkann, ha registrato nelricavi pari a 490di euro, in calo di circa il 6% rispetto all’anno precedente. I ricavi diffusionali dei prodotti tradizionali e degli abbonamenti digitali sono stati pari a 202di euro (in calo di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... doomboy : @ksnt63 Non sento nessuno stracciarsi le vesti però, boh. Poi è vero che i media nazionali li controlla tutti la d… - dorinileonardo : Il NAV (Net Asset Value) del Gruppo Exor (Stellantis, Ferrari, Juventus, The Economist, GEDI, Louboutin, IVECO, CNH… - Rog_2 : RT @MCapisani: A fine 2022, #Exor chiude l'esercizio con un valore dell'asset #Gedi in calo a 167 milioni di euro dai 202 mln di fine 2021… - petunianelsole : RT @MCapisani: A fine 2022, #Exor chiude l'esercizio con un valore dell'asset #Gedi in calo a 167 milioni di euro dai 202 mln di fine 2021… - MCapisani : A fine 2022, #Exor chiude l'esercizio con un valore dell'asset #Gedi in calo a 167 milioni di euro dai 202 mln di f… -