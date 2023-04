Gb: prezzi produzione +8,7% a marzo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Londra, 19 apr. (Adnkronos) - I prezzi alla produzione (factory gate) in Gran Bretagna sono aumentati dell'8,7% a marzo 2023, in calo rispetto all'11,9% di febbraio 2023. Lo indicano i dati dell'Ufficio nazionale di statistica Ons. I prezzi dei fattori produttivi sono aumentati del 7,6% nel periodo fino a marzo 2023, in calo rispetto al 12,8% del periodo fino a febbraio 2023. Gli input di petrolio greggio e prodotti petroliferi hanno fornito i maggiori contributi al ribasso alla variazione dei tassi annuali di inflazione degli input e della produzione, rispettivamente. Mentre i tassi d'inflazione annuali sono scesi negli ultimi mesi, i livelli degli indici dei prezzi degli input e della produzione sono rimasti sostanzialmente stabili da giugno 2022. Su ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Londra, 19 apr. (Adnkronos) - Ialla(factory gate) in Gran Bretagna sono aumentati dell'8,7% a2023, in calo rispetto all'11,9% di febbraio 2023. Lo indicano i dati dell'Ufficio nazionale di statistica Ons. Idei fattori produttivi sono aumentati del 7,6% nel periodo fino a2023, in calo rispetto al 12,8% del periodo fino a febbraio 2023. Gli input di petrolio greggio e prodotti petroliferi hanno fornito i maggiori contributi al ribasso alla variazione dei tassi annuali di inflazione degli input e della, rispettivamente. Mentre i tassi d'inflazione annuali sono scesi negli ultimi mesi, i livelli degli indici deidegli input e dellasono rimasti sostanzialmente stabili da giugno 2022. Su ...

