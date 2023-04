Gazzetta: Kvara impreciso e un po’ egoista. La prestazione del georgiano non convince (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Napoli pareggia contro il Milan e non supera i quarti di finale di Champions, non è ovviamente un dramma per la squadra di Spalletti in una stagione dove gli azzurri sono i grandi favoriti per la vittoria dello scudetto, eppure la formazione non ha convinto ancora una volta. I quotidiani sono molto critici sulla prestazione del Napoli soprattuto su quel di Kvara che era tra i più attesi della serata. Gazzetta Kvara 5 Difficile dargli un voto. quasi tutte le azione del Napoli sono sue, ma è un po’ egoista e impreciso. Poi sbaglia anche il rigore. Del “vero” Kvara manca il colpo letale Tuttosport Kvara 5 Calabria gli prende misure sartoriali, limitandolo assai. Ci prova nel secondo tempo, conclusioni alte. Ha l’occasione dal dischetto, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Napoli pareggia contro il Milan e non supera i quarti di finale di Champions, non è ovviamente un dramma per la squadra di Spalletti in una stagione dove gli azzurri sono i grandi favoriti per la vittoria dello scudetto, eppure la formazione non ha convinto ancora una volta. I quotidiani sono molto critici sulladel Napoli soprattuto su quel diche era tra i più attesi della serata.5 Difficile dargli un voto. quasi tutte le azione del Napoli sono sue, ma è un po’. Poi sbaglia anche il rigore. Del “vero”manca il colpo letale Tuttosport5 Calabria gli prende misure sartoriali, limitandolo assai. Ci prova nel secondo tempo, conclusioni alte. Ha l’occasione dal dischetto, ...

