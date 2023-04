Fuorisalone | quando crollano le certezze tra terremoti e violenze

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Casa è il luogo in cui siamo cresciuti, le mura entro le quali abbiamo detto le nostre prime parole, la calma nella quale ci rifugiamole cose vanno male. In un solo momento, però, tutto può crollare. Aldi Milano è possibile vivere questa terribile sensazione con l’installazione “Home Swept Home“, realizzata da Fondazione Cesvi per il programma Casa del Sorriso. Nel cuore del design e dell’innovazione applicati all’urbanistica, la mostra fotografica di Fabrizio Spucches accende i riflettori su una tematica di primaria rilevanza, il diritto alla dimora, sancito esplicitamente nelle costituzioni di molte nazioni. Disastri naturali, guerre, povertà, ma anchee abusi, possono segnare per sempre il legame che ogni persona detiene con la propria abitazione. L’iniziativa promossa garantisce a migliaia di minori ...

visiti la Danimarca, è naturale trovarsi di fronte ai tanti moli e ponti. È un Paese che ha un forte rapporto con la natura, con il mare, e che usa il design per migliorare la qualità della ...... tema di questa decima edizione del. In questo quadrilatero la Casa dei quattro anelli ... i giovani non hanno sovrastrutture e questo diventa un vantaggiofai innovazione." Positivo ...... i ciclocomputer per l'allenamento News Smart Home Netatmo alcon Leroy Merlin News ... Xiaomi 13 Ultra aggiunge anche una nuova modalità di ibernazione, che si attiva automaticamente...

Milano, 19 aprile 2023 – “Il nome giusto era Al-Coda, non Alcova”, “Ma questo non era mica un ‘ex’ macello”. E poi i “No, non è possibile”, i “Ma dove inizia”, e soprattutto i tanti “Ma sono fuoriAll’insegna del Made in Italy, al Fuorisalone un’esperienza multisensoriale tutta da vivere con un’installazione aerea in cui la personale versione della pasta al pomodoro della designer Paola Navone ...