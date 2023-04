“Fuochi d’artificio?” | Pioli provoca i tifosi del Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 19 aprile 2023) L’allenatore del Milan Stefanoha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV dopo il match di ieri sera del Diego Armando Maradona contro il Napoli. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore all’emittente rossonera ed evidenziate dalla nostra redazione:: “Abbiamo battuto una grande squadra come il Napoli” Per fortuna avremo un calendario molto impegnativo, ora avremo quattro partite di campionato prima delle semifinali. Abbiamo superato una grandissima squadra con la nostra volontà, con il desiderio di superare i momenti difficili. Soddisfatto per i ragazzi, il club e i, che non ci hanno mai abbandonato e ci hanno aiutato.: “Abbiamo scelto di far giocare il Napoli” Oggi abbiamo scelto, sia per il vantaggio, sia per Osimhen, di essere più attendisti. Tutti hanno fatto ...