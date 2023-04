Fuga di Uss: Nordio avvia azione disciplinare verso i giudici della Corte d’Appello di Milano (Di mercoledì 19 aprile 2023) In seguito agli accadimenti che hanno portato alla Fuga dell'imprenditore russo Artem Uss, gli uffici del ministero della Giustizia ha avviato un procedimento disciplinare contro i giudici della Corte d'Appello di Milano, incolpandoli di "grave e inescusabile negligenza" per aver concesso il 25 novembre 2022 gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico al 40enne imprenditore russo Artem Uss, poi evaso Leggi su firenzepost (Di mercoledì 19 aprile 2023) In seguito agli accadimenti che hanno portato alladell'imprenditore russo Artem Uss, gli uffici del ministeroGiustizia hato un procedimentocontro id'Appello di, incolpandoli di "grave e inescusabile negligenza" per aver concesso il 25 novembre 2022 gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico al 40enne imprenditore russo Artem Uss, poi evaso

