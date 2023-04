Fuga Artem Uss, Nordio mette sotto processo disciplinare i giudici che hanno disposto i domiciliari (Di mercoledì 19 aprile 2023) La bufera scoppiata con la Fuga di Artem Uss dagli arresti domiciliari continua a infuriare così come non si placa lo scaricabarile tra magistratura e mondo della politica italiana: proprio in questo concitato contesto, si inserisce la recente decisione annunciata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio di mettere sotto processo disciplinare i giudici della Corte d’appello di Milano che, a suo tempo, stabilirono i domiciliari per il figlio del governatore di una regione siberiana estremamente vicino al presidente russo Vladimir Putin. In particolare, nel mirino del Guardasigilli sono finiti i giudici Monica Fagnoni, Micaela Curami e Stefano Caramellino, messi sotto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) La bufera scoppiata con ladiUss dagli arresticontinua a infuriare così come non si placa lo scaricabarile tra magistratura e mondo della politica italiana: proprio in questo concitato contesto, si inserisce la recente decisione annunciata dal ministro della Giustizia Carlodiredella Corte d’appello di Milano che, a suo tempo, stabilirono iper il figlio del governatore di una regione siberiana estremamente vicino al presidente russo Vladimir Putin. In particolare, nel mirino del Guardasigilli sono finiti iMonica Fagnoni, Micaela Curami e Stefano Caramellino, messi...

