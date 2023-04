Fubar | Arnold Schwarzenegger torna in azione nel trailer della sua prima serie Netflix

(Di mercoledì 19 aprile 2023)in assoluto perchein un ruolo cucito su misura per lui.ha diffuso in streaming il nuovo fulldi, lache vedrà protagonista. L'uscita in streaming di tutti gli otto episodi è fissata per il 25 maggio prossimo. Gli eroi non vanno mai in pensione, al massimo partono per una nuova missione.come protagonistadi tutta la sua carriera! Sinossi: Costretti a fare gioco di squadra, un padre e sua figlia scoprono di lavorare entrambi segretamente da anni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NetflixIT : Gli eroi non si ritirano. Si ricaricano. Fubar, la prima serie con Arnold Schwarzenegger, arriverà il 25 maggio. - budou77 : RT @NetflixIT: Gli eroi non si ritirano. Si ricaricano. Fubar, la prima serie con Arnold Schwarzenegger, arriverà il 25 maggio. https://t.c… - schermonero : #RT @NetflixIT: Gli eroi non si ritirano. Si ricaricano. Fubar, la prima serie con Arnold Schwarzenegger, arriverà… - ssummersnoww : RT @NetflixIT: Gli eroi non si ritirano. Si ricaricano. Fubar, la prima serie con Arnold Schwarzenegger, arriverà il 25 maggio. https://t.c… - jackfollasb : RT @NetflixIT: Gli eroi non si ritirano. Si ricaricano. Fubar, la prima serie con Arnold Schwarzenegger, arriverà il 25 maggio. https://t.c… -

racconta le vicende di un padre e una figlia che scoprono di aver lavorato entrambi e segretamente come agenti della CIA per ...Netflix ha diffuso in streaming il nuovo full trailer di, la prima serie che vedrà protagonistaSchwarzenegger . L'uscita in streaming di tutti gli otto episodi è fissata per il 25 maggio prossimo. Gli eroi non vanno mai in pensione, al ...: La trama della serie tv conSchwarzenegger Creata e scritta dall'ideatore di Scorpion Nick Santora ,segue Schwarzenegger e Barbaro nei panni di Luke ed Emma, un padre e sua ...

Fubar: Arnold Schwarzenegger torna in azione nel trailer della sua ... Movieplayer

Arnold Schwarzenegger is back in action in the full trailer to his upcoming Netflix action-comedy series FUBAR. His character, a retired CIA agent, is dragged back into service to extract an important ...FUBAR is created by Nick Santora and marks Schwarzenegger's first TV series regular role. The show is loosely based on Schwarzenegger's 1994 film True Lies.