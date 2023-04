Freccia Vallone: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming (Di mercoledì 19 aprile 2023) Prosegue il Trittico delle Ardenne con la seconda prova, vale a dire la disputa mercoledì 19 aprile dell’87a edizione della Freccia Vallone. Lo scorso anno si impose Dylan Teuns davanti ad Alejandro Valverde e Alexandre Vlasov. Sono in tutto 18 i successi italiani, l’ultimo dei quali di Davide Rebellin nel L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Amstel Gold Race: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Amstel Gold Race donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Leggi su blogciclismo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Prosegue il Trittico delle Ardenne con la seconda prova, vale a dire la disputa mercoledì 19 aprile dell’87a edizione della. Lo scorso anno si impose Dylan Teuns davanti ad Alejandro Valverde e Alexandre Vlasov. Sono in tutto 18 i successi italiani, l’ultimo dei quali di Davide Rebellin nel L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Amstel Gold Race:tv eAmstel Gold Race donne:tv e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreCardi : Sono pronto per la Freccia Vallone ???? - Bicisport1976 : Dopo l’Amstel Gold Race di domenica, dominata da Tadej #Pogacar ????, oggi si correrà la seconda gara del trittico de… - SpazioCiclismo : Mentre Marta Cavalli ha qualche incertezza in più, Silvia Persico sembra fiduciosa in vista della #FWwomen: 'Parto… - FTorrente01 : L'87ª edizione della Freccia Vallone vede Tadej #Pogacar come assoluto favorito: sul Mur de Huy può davvero disinte… -