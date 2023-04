Freccia Vallone, Giulio Ciccone: “Speravo in qualcosa di meglio. Pogacar ha una marcia in più” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Inizio di stagione migliore non poteva esserci: forma smagliante per Giulio Ciccone, che sembra aver trovato la quadratura perfetta. L’abruzzese coglie un piazzamento di lusso alla Freccia Vallone, chiudendo al quinto posto nella classica dominata da Pogacar. Le sue parole al traguardo: “Per un attimo pensavo di fare qualcosina di meglio, ma negli ultimi 200 metri ero un po’ al limite. Non è male, era la prima gara al rientro da un blocco di lavoro, la condizione è buona”. Freccia Vallone 2023: vince sempre Tadej Pogacar! Dominio sul Mur de Huy, quinto Giulio Ciccone E poi, guardando alla Doyenne di domenica: “E’ stata una bella riattivazione alle gare, adesso ci sarà la Liegi domenica che è la più ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Inizio di stagione migliore non poteva esserci: forma smagliante per, che sembra aver trovato la quadratura perfetta. L’abruzzese coglie un piazzamento di lusso alla, chiudendo al quinto posto nella classica dominata da. Le sue parole al traguardo: “Per un attimo pensavo di fare qualcosina di, ma negli ultimi 200 metri ero un po’ al limite. Non è male, era la prima gara al rientro da un blocco di lavoro, la condizione è buona”.2023: vince sempre Tadej! Dominio sul Mur de Huy, quintoE poi, guardando alla Doyenne di domenica: “E’ stata una bella riattivazione alle gare, adesso ci sarà la Liegi domenica che è la più ...

