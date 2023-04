Freccia Vallone femminile 2023 | assolo di Demi Vollering sul Mur de Huy | terza Gaia Realini!

(Di mercoledì 19 aprile 2023)vince per la prima volta in carriera la: l’olandese del Team SD Worx è stata anche oggi la più forte del gruppo dopo i successi in questoall’Amstel Gold Race, alla Strade Bianche e alla Dwars door Vlaanderen. Una vittoria di forza sul Mur de Huy: passo nettamente superiore alla concorrenza. Corsa animata subito da una fuga a due composta dalla svedese Caroline Andersson (Liv Racing TeqFind) e la cipriota Antri Christoforou (Human Powered Health). Vantaggio per la coppia che è arrivato attorno al minuto, ma già dal primo passaggio sul Mur de Huy la corsa è esplosa e le battistrada sono diventate quattro, con Ella Harris (Lifeplus Wahoo) e Rachel Neylan (Cofidis Women Team). Il secondo passaggio sul Mur de Huy screma ulteriormente il gruppo: la fuga di giornata viene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Leonardo44447 : RT @alventomagazine: Si volta, esulta. La Freccia Vallone 2023 è sua. Demi Vollering vince anche qui #FWWomen - Bicisport1976 : Demi #Vollering ???? è senza rivali! L'olandese della @SDWorx domina il Muro di Huy e si prende il successo. 3ª una f… - fuori__luogo : RT @alventomagazine: Si volta, esulta. La Freccia Vallone 2023 è sua. Demi Vollering vince anche qui #FWWomen - alventomagazine : Si volta, esulta. La Freccia Vallone 2023 è sua. Demi Vollering vince anche qui #FWWomen - SpazioCiclismo : Demi Vollering domina sul Muro di Huy e conquista per distacco la Freccia Vallone #FWwomen Bel terzo posto per Gaia… -

La diretta scritta della2023 , con cui oggi prosegue l'appuntamento del Trittico delle Ardenne. Dopo l'Amstel Gold Race e pochi giorni prima della Liegi - Bastogne - Liegi, torna anche quest'anno la corsa ...Tutto pronto sul Muro di Huy per l'edizione 2023 della, con cui oggi prosegue la settimana del Trittico delle Ardenne che si chiuderà domenica con la Liegi - Bastogne - Liegi. Occhi puntati su Tadej Pogacar e Thomas Pidcock , i due rivali ...Mercoledì 19 marzo 2023 va in scena l' edizione numero 87 della, storica classica belga che si conclude come da tradizione sul muro di Huy, con tutta probabilità risolutivo per la vittoria della corsa. I 194.3 chilometri che porteranno il gruppo ...

Freccia Vallone 2023 oggi in tv: orari 19 aprile, percorso, programma, favoriti, streaming OA Sport

Demi Vollering vince per la prima volta in carriera la Freccia Vallone: l’olandese del Team SD Worx è stata anche oggi la più forte del gruppo dopo i successi in questo 2023 all’Amstel Gold Race, alla ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 12.15 DEEEEEEEEEEEMI VOLLERING, VINCE LA FRECCIA VALLONE FE ...