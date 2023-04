Freccia Vallone 2023 | risultati e classifica | Pogacar imbattibile anche sul Muro di Huy | Ciccone è 5°

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Non ce n’è per nessuno. Tadejsi confermae va a trionfarenell’edizionedella. Il fenomeno sloveno, dopo una gara abbastanza gestita nelle retrovie, ha sfruttato nel migliore dei modi l’ottimo lavoro dell’UAE Team Emirates e a duecento metri dal traguardo ha piazzato l’acuto vincente. Gli è bastato un piccolo scatto per prendere quei metri di vantaggio che gli hanno consentito di arrivare primo al traguardo. Tra coloro che hanno provato a rispondere allo scatto diil nostro Giulio, che ha poi accusato lo sforzo, finendo per perdere un po’ di terreno nei metri finali. L’azzurro finisce la gara in quinta piazza, mentre sul podio ci salgono il suo compagno di squadra Mattias Skjelmose Jensen ...

